Полиция опубликовала кадры с допросом избивших олимпийского чемпиона россиян

Полиция Москвы опубликовала видео с допросом россиян, избивших фигуриста Дмитрия Соловьева. Видео допроса Ленте.ру предоставила пресс-служба МВД Москвы, передает Day.Az.

На кадрах мужчина подробно рассказывает, что первым ударил именно его знакомый, но до этого фигурист толкнул оппонента. Кроме того, задержанный пояснил, что конфликт начался из-за некорректных высказываний в адрес девушки спортсмена.

Ранее уже сообщалось, что фигуранты дела - Владислав С. и Владислав Я. - избили Олимпийского чемпиона по фигурному катанию. Дмитрий Соловьев, находящийся в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы, поделился подробностями совершенного на него нападения.