https://news.day.az/world/1418964.html ВОЗ дала рекомендации по вакцинации детей и подростков от коронавируса
ВОЗ дала рекомендации по вакцинации детей и подростков от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала воздержаться от поголовной вакцинации от COVID-19 подростков и детей, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По итогам заседания стратегической консультативной группы по иммунизации (SAGE) эксперты заявили, что дети и подростки наименее подвержены тяжелому течению коронавируса, поэтому не следует спешить прививать их. "Бремя тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико, а высокий охват вакцинацией среди групп, подверженных наибольшему риску, еще не достигнут во всех странах", - сообщили в ВО
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