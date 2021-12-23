В Великобритании за сутки зарегистрировано более 100 тыс. заражений коронавирусом

В Великобритании за прошедшие сутки, 21 декабря, зарегистрировано более 100 тыс. заражений коронавирусом - 106 122 случая. Об этом сообщает телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предыдущий рекорд заболеваемости был зарегистрирован на прошлой неделе, 17 декабря - тогда COVID-19 заболели 93 045 человек.

При этом, по данным британского минздрава, в настоящее время в британских больницах находятся более 8 тыс. человек, из них 849 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В нескольких регионах Великобритании, в частности в Уэльсе, объявили о введении новых мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции.

Великобритания стала одной из стран, где новый штамм коронавируса "омикрон" получил широкое распространение.