В Гренландии началась аномальная «жара»

Температура в столице Гренландии Нууке (Готхобе) поднялась до рекордных для региона +13°C. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на Датское метеорологическое агентство, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом на севере страны, в одном из самых северных городов мира, Каанааке, воздух прогрелся до +8°C. Такая температура на несколько градусов выше, чем средняя в самые теплые месяцы года - июль и август.

Климатолог Каролин Дрост Йенсен предположила две причины возникшего феномена.

"Одна из причин происходящего - погодный феномен под названием "фен" (сильный шквалистый теплый ветер, дующий с горной местности в долину - прим. ред.). Тем не менее удивителен масштаб распространения этого явления", - сказала она.

В качестве второй причины ученый назвала глобальное потепление.