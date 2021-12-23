В ВОЗ назвали реальное число погибших от коронавируса в 2021 год

Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные по количеству погибших от COVID-19 в 2021 году - 3,5 млн человек. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В 2021 году из-за COVID-19 было потеряно 3,5 млн жизней, умерло больше людей, чем суммарно от ВИЧ, малярии и туберкулеза в 2020 году", - заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он отметил, что еженедельное число смертей в результате заражения коронавирусом - около 50 тыс. человек.