https://news.day.az/world/1418968.html В ВОЗ назвали реальное число погибших от коронавируса в 2021 год
В ВОЗ назвали реальное число погибших от коронавируса в 2021 год
Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные по количеству погибших от COVID-19 в 2021 году - 3,5 млн человек. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В 2021 году из-за COVID-19 было потеряно 3,5 млн жизней, умерло больше людей, чем суммарно от ВИЧ, малярии и туберкулеза в 2020 году", - заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он отметил, что еженедельное число смертей в результате заражения коронавирусом - около 50 тыс. человек.
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