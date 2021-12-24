Энергию земли будут использовать ради спасения планеты

В Северной Ирландии создали консорциум из представителей бизнеса и ученых, который будет разрабатывать проекты по геотермальной энергетике в регионе. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В состав консорциума под названием Geothermal NI вошли Королевский университет в Белфасте, а также британские компании в сфере возобновляемых источников энергии, геотермального инжиниринга и инженерного проектирования. Объединение планирует запустить свои первые проекты в 2022 году.

Консорциум рассматривает энергию земли в качестве инструмента, который поможет Северной Ирландии обрести непрерывный источник энергии с минимальными выделениями парниковых газов ради спасения планеты. "Для достижения углеродной нейтральности потребуется целый ряд технологий, которые будут работать в связке, и в Северной Ирландии геотермальная энергия станет важной составляющей этого процесса"", - считает Дэвид Руни из Королевского университета в Белфасте. Несмотря на оптимистические прогнозы развития сектора геотермальной энергетики в будущем, представители консорциума признают, что им предстоит проделать большую работу, когда дело дойдет до наращивания мощностей.