https://news.day.az/world/1419004.html Мощное землетрясение у берегов Мексики
Мощное землетрясение у берегов Мексики
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в среду у юго-западного побережья Мексики. Об этом сообщила Геологическая служба США,передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 286,9 км к юго-западу от мексиканского города Пуэрто-Вальярта (штат Халиско), где проживают более 203,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сообщений о разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.
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