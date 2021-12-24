В Германии допускают новый локдаун из-за коронавируса

Канцлер Германии Олаф Шольц рассматривает вариант введения нового локдауна в стране из-за распространения нового штамма коронавируса омикрон. Об этом сообщает DW, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Канцлер в этом отношении "преимущественно согласен" с министром здравоохранения Карлом Лаутербахом, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

В правительстве ФРГ намерены следить за развитием ситуации с заболеваемостью коронавирусом, "надеясь на быстрый эффект уже утвержденных ограничений".

Власти Германии в данный момент поставили себе за цель вакцинировать 80% населения к очередной конференции премьер-министров федерации и федеральных земель в начале января 2022 года.