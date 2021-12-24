Франция отказывается от антивирусного препарата Merck

Власти Франции отменили заказ на поставку антивирусного препарата "Молнупиравир" компании Merck & Co, объяснив свое решение тем, что новые результаты испытаний показали его низкую эффективность. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По данным клинических испытаний, препарат снижает риск госпитализации и смерти среди людей из групп риска на 30%, однако ранее производители заявляли о более высокой эффективности - 50%.

В общей сложности речь идет об отмене Францией контракта на 50 тысяч курсов таблеток "Молнупиравира".

Теперь французский Минздрав рассчитывает на аналогичный препарат от Pfizer, который показал эффективность в 90%.