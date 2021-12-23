https://news.day.az/world/1419156.html Мощный взрыв в Кабуле
Мощный взрыв в Кабуле
Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана в четверг. Об этом сообщило местное агентство Khaama Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, инцидент произошел возле центрального отделения выдачи паспортов в одном из оживленных районов в южной части Кабула. Как уточняют очевидцы, взрыв прогремел в результате детонации магнитной мины, которая была прикреплена к стоявшему возле административного здания автомобилю.
Другие подробности случившегося пока не приводятся.
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