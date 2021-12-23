В Москве мужчина пытался заживо сжечь посетителей бара

В Москве произошел необычный конфликт между 48-летним приезжим и посетителями бара в районе Медведково - мужчина вооружился канистрой с бензином и попытался сжечь не только бар, но и его посетителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, конфликт произошел из-за ссоры с охранниками заведения. Якобы те его избили и "выкинули" из бара, на что мужчина сильно "обиделся".

В чем провинились обычные посетители заведения, он не уточнил.

"Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации "Хулиганство"", - рассказали в полиции.

Мужчину арестовали.