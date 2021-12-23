Футбольные фанаты устроили кровавую драку в Лондоне

Футбольные фанаты "Тоттенхэма" и "Вест Хэма" устроили массовую драку возле стадиона "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Потасовка произошла перед началом четвертьфинального матча Кубка английской футбольной лиги у главной трибуны стадиона. Болельщиков разнимали вооруженные дубинками полицейские. Правоохранителям пришлось сопровождать фанатов "Вест Хэма" до трибун, чтобы хозяева вновь на них не напали.

Один из болельщиков покидал место драки с кровью на лице. Также сообщается, что во время драки один человек потерял сознание. Пострадавшим на месте оказали помощь медики.

Представители лиги начали расследование инцидента. Полиция изучает записи с камер, чтобы установить виновных.

"Тоттенхэм" обыграл "Вест Хэм" со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Кубка. В следующей игре команда встретится с "Челси".