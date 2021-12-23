Сразу 15 автомобилей столкнулись под Краснодаром

Массовое ДТП произошло в Краснодарском крае. Там столкнулись сразу 15 автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла в городе Кропоткин, сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД по региону. Причиной ДТП стали снег и гололед на одном из участков дороги. Видео произошедшего опубликовано в Instagram-аккаунте typical1krd.

Оказалось, что далеко не все автовладельцы "переобулись" в зимнюю резину, и некоторые машины заносило на опасном участке.

Информации о пострадавших не поступало.