https://news.day.az/world/1419175.html Сразу 15 автомобилей столкнулись под Краснодаром - ВИДЕО
Сразу 15 автомобилей столкнулись под Краснодаром - ВИДЕО
Массовое ДТП произошло в Краснодарском крае. Там столкнулись сразу 15 автомобилей.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла в городе Кропоткин, сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД по региону. Причиной ДТП стали снег и гололед на одном из участков дороги. Видео произошедшего опубликовано в Instagram-аккаунте typical1krd.
Оказалось, что далеко не все автовладельцы "переобулись" в зимнюю резину, и некоторые машины заносило на опасном участке.
Информации о пострадавших не поступало.
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