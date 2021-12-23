В Австралии вновь вступают в действие ограничения из-за рекордных показателей заболеваемости коронавирусом, вызванных распространением штамма COVID-19 "омикрон", передают западные СМИ со ссылкой на австралийские власти, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

В стране, в частности, в наиболее густонаселенных штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, теперь действует обязательный масочный режим и ограничения на собрания. Кроме того, в заведениях вводят проверки QR-кодов с данными по вакцинации от коронавируса.

"Сегодняшние изменения небольшие, осторожные и носят предупредительный характер", - приводят СМИ слова премьера Нового Южного Уэльса Доминика Перроттета.

Как отмечается, ранее Перроттет настаивал на реализации плана по отмене ограничений, как только уровень вакцинации в стране достигнет определенного уровня. Кроме того, он выступал против обязательного ношения масок в помещениях, отмечая при этом, что настало время научиться сосуществовать с COVID-19.

В штате Западная Австралия, где выявляют сравнительно небольшое число случаев коронавируса, распорядились закрыть ночные клубы и запретили проведение крупных общественных мероприятий.

В Австралии за сутки выявили более 8,2 тыс. заражений COVID-19, что является максимальным показателем с начала пандемии. Днем ранее число выявленных за сутки случаев коронавируса составило 5,6 тыс., большая часть заражений пришлась на штаты Новый Южный Уэльс и Виктория.

При этом, по данным СМИ, уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом остается намного ниже, нежели в период волны штамма "дельта". Так, на данный момент в больницах проходят лечение около 800 человек из примерно 44 тыс. активных случаев COVID-19. Из них лишь 37 случаев являются заражениями вариантом "омикрон".

В Австралии за время пандемии выявили около 273 тыс. заражений коронавирусом, более 2,1 тыс. инфицированных скончались. Несмотря на распространение "омикрона", показатели по заражениям COVID-19 и смертям вследствие инфицирования коронавирусом в Австралии значительно ниже, чем в других странах.