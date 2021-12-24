Талибы ввели ещё один запрет для женщин

Движение "Талибан" в афганской провинции Газни запретило оказывать медицинскую помощь женщинам, которые приходят в больницы в сопровождении других представительниц этого пола. Об этом сообщает портал Etilaatroz со ссылкой на источник в органах здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в районе Мукур был зафиксирован ряд случаев, когда вместо махрамов - родственников-мужчин - девушек сопровождали другие близкие женщины. По мнению властей, такое поведение аморально и незаконно, и потому они призвали врачей не оказывать медпомощь таким женщинам.