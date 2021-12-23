https://news.day.az/world/1419224.html В США вскрыли капсулу времени, найденную в статуе генерала - ВИДЕО
В США вскрыли капсулу времени, найденную в статуе генерала - ВИДЕО
В США вскрыли капсулу времени, найденную в постаменте статуи генерала-конфедератора Роберта Ли в Ричмонде.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, сообщается, что речь идет о свинцовом ящике, в котором 130 лет пролежали три книги, конверт с неизвестным пока содержимым и серебряная монета. Памятник генералу Ли был установлен в 1890 году и снесен в сентябре под давлением противников расовой дискриминации.
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