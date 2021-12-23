В США вскрыли капсулу времени, найденную в статуе генерала

В США вскрыли капсулу времени, найденную в постаменте статуи генерала-конфедератора Роберта Ли в Ричмонде.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, сообщается, что речь идет о свинцовом ящике, в котором 130 лет пролежали три книги, конверт с неизвестным пока содержимым и серебряная монета. Памятник генералу Ли был установлен в 1890 году и снесен в сентябре под давлением противников расовой дискриминации.