Китай закрыл на карантин город-миллионник

Китай ввел локдаун в многомиллионном городе Сиань из-за 127 случаев COVID-19. Об этом сообщает the Guardian в четверг, 23 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Локдаун объявили поздно вечером 22 декабря. Теперь горожанам запрещено покидать дома. Раз в двое суток можно выходить, чтобы купить жизненно необходимые товары.

При этом въезд и выезд из города также запрещен. В исключительных случаях его могут разрешить с официальным разрешением центральной власти.

Известно, что первый случай заражения был обнаружен в местном университете. В ходе массового тестирования медики обнаружили 127 случаев заражения в городе.

Накануне в Китае зафиксировали 71 случай заражения, 63 из которых были в Сиане.

Отметим, что в городе проживает больше 13 миллионов человек. Китайское правительство придерживается политики строгих ограничений, чтобы не допускать попадания вируса в страну и дальнейшего распространения.