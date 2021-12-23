В Сербии выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции зафиксирован в Сербии в четверг. Об этом сообщило национальное телевидение Сербии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инфицирование омикрон-штаммом выявлено у пациента, прибывшего в республику из Ботсваны. Отмечается, что на въезде в Сербию ПЦР пациента был отрицательным. Повторный тест показал наличие омикрон-штамма коронавируса.