В Москве зверски избили сына бойца ММА Дацика

16-летний сын бойца ММА Вячеслава Дацика получил травмы в результате нападения неизвестного мужчины в подъезде одного из жилых домов. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сейчас парень находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга и перелом челюсти.

В распоряжении РЕН ТВ появилась запись камер, запечатлевших сына бойца ММА Вячеслава Дацика до и после избиения в Москве.

На кадрах видно, как до нападения Дацик-младший в балаклаве заходит в подъезд вместе с приятелем. По некоторым данным, там они встретили двух пьяных мужчин. Один из них потребовал у Дацика и его товарища телефон, после чего дебоширы набросились на парней и стали избивать.

Пострадавшие смогли самостоятельно покинуть подъезд. Сейчас оба обратились за помощью врачей. Задержанный по подозрению в избиении мужчина, по данным РЕН ТВ, ранее был судим за грабеж и по наркотической статье.

В столичном управлении Следственного комитета заявили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". С подозреваемым проводят следственные действия.

Представляем читателям запись камер, запечатлевших сына бойца ММА Вячеслава Дацика до и после избиения в Москве: