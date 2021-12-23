Цена газа в Европе опустилась

Цена газа в Европе на закрытии биржевых торгов в четверг опустилась ниже $1500 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1 478 за 1 тыс. куб. м, или €126,3 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет уже более 27%.

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасах в европейских ПХГ. Однако стоимость фьючерсов на хабе TTF высоко волатильна из-за спекулятивного фактора и не отражает реальную цену физических поставок в Европу. Средняя цена экспорта газа по контрактам "Газпрома" в 2021 г. составит $280 за 1 тыс. куб. м.