Трамп попросил Верховный суд США заблокировать раскрытие данных по делу о штурме Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп попросил Верховный суд страны запретить раскрытие касающихся его администрации документов в рамках разбирательства в связи со штурмом здания американского Конгресса.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, cоответствующий иск подан в четверг после того, как его аналогичное требование было отклонено в федеральном окружном и апелляционном судах столичного округа Колумбия.

Запрос о раскрытии документов, касающихся действий Трампа и его помощников в связи с событиями 6 января и находящихся в распоряжении Национального архива США, ранее направил специальный комитет Палаты представителей Конгресса, который проводит расследование по делу о штурме Капитолия. "На карту поставлена способность президентов - прошлых, нынешних и будущих - полагаться на привилегии исполнительной ветви власти, разделение властей и Закон о документации президента, чтобы защитить конфиденциальные президентские протоколы обсуждений от преждевременной передачи политическим соперникам", - подчеркнул адвокат республиканца Джесси Бинналл.

"Некорректный запрос комитета о документации должен быть отклонен, пока не поздно. Решения судов округа Колумбия, поддержавших его, были ошибочными", - добавил юрист.

Сторонники Трампа 6 января ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.