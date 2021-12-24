В Германии из-за ледяного дождя столкнулись 50 автомобилей

ДТП с участием примерно 50 автомобилей произошло в Германии у города Амберг (федеральная земля Бавария).

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила газета BILD.

По ее данным, несколько человек получили травмы. Сейчас автобан номер шесть, на котором случилась авария, полностью закрыт в обоих направлениях. Причиной ДТП стал ледяной дождь.

"Проблема в том, что во всей Верхней Франконии (округ - прим. ТАСС) шел ледяной дождь. Даже коллеги испытывали трудности, когда добирались до места аварии", - отметили в правоохранительных органах.