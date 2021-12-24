https://news.day.az/world/1419410.html Президент Черногории заразился коронавирусом
Президент Черногории заразился коронавирусом
Президент Черногории Мило Джуканович заразился коронавирусом, имеет легкие симптомы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила пресс-служба лидера государства.
Днем Джуканович отменил встречу с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом, так как контактировал с лицом, инфицированным COVID-19.
"У президента слабовыраженные симптомы, он чувствует себя хорошо. В соответствии с эпидемиологическими мерами он находится в самоизоляции, откуда будет исполнять свои обязанности", - сообщила пресс-служба черногорского лидера.
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