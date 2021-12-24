В Италии ввели обязательное ношение масок на улице.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, граждане должны использовать маски-респиратора FFP2 в общественном транспорте, в кино, театрах и на стадионах. "В этих помещениях запрещается употребление пищи", - заявил он.

Также министр заявил, срок действия электронного сертификата Green Pass будет сокращен с девяти до шести месяцев. "Мы также сокращаем время для прививки четвертой дозой, которое сокращается до четырех месяцев", - добавил Сперанца.

Ранее Минздрав Италии призвал взаимно признать вакцины от коронавируса. В этом вопросе следует ориентироваться только на мнение научного сообщества, подчеркнули в ведомстве.