Во Франции антирекорд по приросту коронавируса

За предыдущие сутки во Франции подтвердили заражение коронавирусом у 88 тысяч человек, что является рекордным показателем с начала пандемии. Такие данные в четверг, 23 декабря, озвучил министр здравоохранения Оливье Веран, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что до этого наибольшее число случаев COVID-19 за сутки - 84,9 тысячи - было зарегистрировано 8 апреля текущего года.

По информации Минздрава, за минувшие 24 часа от последствий коронавируса во Франции умерли 179 человек. Более 3,2 тысячи инфицированных находятся в больницах в отделениях интенсивной терапии.

Тем временем в стране с населением около 67 миллионов человек бустерную дозу COVID-вакцины получили уже свыше 20 миллионов жителей.