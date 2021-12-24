В Германии из-за непогоды столкнулись 50 авто

Недалеко от немецкого города Амберг, Бавария, ледяной дождь спровоцировал массовое ДТП, в котором пострадали люди. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщила газета BILD, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По данным издания, авария произошла на шоссе А6, дорогу полностью перекрыли для проезда.

Вследствие ДТП травмы получили шесть человек, их госпитализировали.

"У нас проблема в том, что ледяной дождь пролился на весь регион. Коллеги с трудом добираются до места происшествия", - рассказал газете представитель местной полиции и отметил, что подобных аварий случилось несколько.