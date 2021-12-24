https://news.day.az/world/1419465.html Стрельба в торговом центре в Чикаго
В результате перестрелки в торговом центре в пригороде Чикаго Оук-Брук пострадали
Стрельба в торговом центре в Чикаго
В результате перестрелки в торговом центре в пригороде Чикаго Оук-Брук пострадали
четыре человека. Об этом сообщает ABC 7 Chicago, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Два человека, которые были знакомы, открыли стрельбу друг по другу в одном из коридоров торгового центра. Несколько человек пострадали", - рассказал представитель полицейского управления Оук-Брука.
По его словам, четверо пострадавших госпитализированы, среди них, предположительно, один из стрелявших. Другой стрелок задержан. Угрозы жизни пострадавших нет.
Причины конфликта со стрельбой не сообщаются.
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