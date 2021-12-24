https://news.day.az/world/1419479.html Армению за 30 лет покинули более 1,5 млн человек
Армению за 30 лет покинули более 1,5 млн человек
Серьезных фактов об иммиграции из Армении за последнее время не видел. Об этом 23 декабря заявил главный уполномоченный по делам диаспоры при премьер-министре Армении Заре Синанян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Вместе с тем он отметил, что не может смириться с этим явлением. "Это явление в течение 30 лет обескровило Армению",- добавил чиновник. Синанян сообщил, что Армению за 30 лет покинули более 1,5 млн. человек.
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