Серьезных фактов об иммиграции из Армении за последнее время не видел. Об этом 23 декабря заявил главный уполномоченный по делам диаспоры при премьер-министре Армении Заре Синанян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Вместе с тем он отметил, что не может смириться с этим явлением. "Это явление в течение 30 лет обескровило Армению",- добавил чиновник. Синанян сообщил, что Армению за 30 лет покинули более 1,5 млн. человек.