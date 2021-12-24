Сотрудники Apple готовят рождественскую забастовку

В Twitter-аккаунте Apple Together, освещающего корпоративные проблемы Apple, был опубликован пост с призывом к действию для сотрудников и клиентов компании в связи с отсутствием праздничных выходных, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В то время как значительной части корпоративных сотрудников Apple будут доступны рождественские выходные, сотрудники розничной торговли Apple и службы поддержки AppleCare будут вынуждены работать в привычном формате.

Движение Apple Together требует улучшить условия труда для работников компании. Чтобы Apple и общественность обратили внимание на проблему, движение просит сотрудников не выходить работу в праздничные дни, а клиентов не совершать покупки в Apple Store в канун Рождества.