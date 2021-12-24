В ООН оценили последствия ядерной войны для мирового сообщества

Председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) Абдулла Шахид заявил, что в случае ядерной войны единственный результат - это отсутствие победителей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, при глобальном противостоянии могут произойти только человеческие жертвы.

"Я полностью согласен с тем, что в ядерной войне не может быть победителей. Единственный результат ядерной войны уничтожение человечества", - подчеркнул председатель ГА ООН.

Также Шахид напомнил о роли Договора о нераспространении ядерного оружия, являющегося краеугольным камнем глобального режима ядерного нераспространения. Как считает председатель организации, ДНЯО представляет собой важный элемент в развитии применения ядерной энергии для обеспечения мирных целей.

"Нам необходимо удвоить наши усилия для построения мира, свободного от ядерного оружия. Это послание, которое я решительно продвигаю", - обратил внимание Шахид.