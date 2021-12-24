В Аргентине экоактивисты осудили индустрию моды

Неправительственное движение "Восстание вымирающих" организовало акцию протеста в Буэнос-Айресе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, экоактивистки, одетые в костюмы из переработанных материалов, выразили своё несогласие с индустрией моды.

По мнению собравшихся, жители земли "находятся в климатической и экологической чрезвычайной ситуации", и экстенсивная мода подталкивает их к вымиранию. Как пояснила Орнелла Белен из аргентинского филиала "Восстания вымирающих", швейная промышленность ответственна за 10% мировых выбросов углерода, это вторая по уровню загрязнения окружающей среды отрасль в мире.Бренды, производящие огромное количество коллекций для их постоянной замены в течение года, используют непомерно большое количество воды.

Манифестантки напомнили о том, что 38 тысяч тонн непроданной и неношенной одежды скопились в пустыне Атакама в Чили, куда её выбрасывают местные торговцы.