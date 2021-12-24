В Лапландии Санта-Клауса убрали за перегородку и запретили с ним обниматься

Санта-Клауса можно навещать, но нельзя обнимать из-за коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в финскую Лапландию в этом году пускают туристов, но встречи с Сантой проходят в строгом соответствии с санитарным протоколом.

В частности, запрещены близкие контакты: в резиденции Санты в Рованиеми гости могут наблюдать за происходящим через перегородку из оргстекла в форме рождественского печенья.