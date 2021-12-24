https://news.day.az/world/1419549.html В Лапландии Санта-Клауса убрали за перегородку и запретили с ним обниматься - ВИДЕО
В Лапландии Санта-Клауса убрали за перегородку и запретили с ним обниматься - ВИДЕО
Санта-Клауса можно навещать, но нельзя обнимать из-за коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в финскую Лапландию в этом году пускают туристов, но встречи с Сантой проходят в строгом соответствии с санитарным протоколом.
В частности, запрещены близкие контакты: в резиденции Санты в Рованиеми гости могут наблюдать за происходящим через перегородку из оргстекла в форме рождественского печенья.
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