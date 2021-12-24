Какой будет цена на нефть в 2022 году

Цена нефти в 2022 году может сохраниться на уровне $75 за баррель с возможностью колебаний в районе 10%, как в одну, так и в другую стороны.

Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сказал вице-премьер РФ Александр Новак, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Текущие уровни, которые мы сегодня видим, они довольно стабильны. Это 75 долларов за баррель, плюс-минус 10%. Мне кажется, что в следующем году такие параметры могут сохраниться", - сказал он.

Новак отметил, что такой цене способствует рост мировой экономики и спроса на нефть. "Будет продолжаться рост экономики, как прогнозируют многие агентства, аналитики. А я не вижу здесь пока рисков, которые привели бы к отклонению от текущего уровню", - добавил он.