https://news.day.az/world/1419599.html Омикрон-штамм коронавируса обнаружили в 110 странах
Омикрон-штамм коронавируса обнаружили в 110 странах
Омикрон-штамм коронавируса продолжает стремительно распространяться по миру, его обнаружили в 110 странах. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В организации отметили, что новый вид COVID-19 продолжают исследовать для получения максимального количества информации о нем. Эксперты ВОЗ подчеркнули, что уже известно о преимуществе омикрона над дельта-штаммом по скорости заражаемости.
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