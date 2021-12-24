В Британии заговорили о реальной ковид-катастрофе. Новых случаев заражения - почти 120 тысяч за последние сутки, это очередной максимум за время пандемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в стране бушуют дельта- и омикрон-штаммы. Жертвами последнего уже стали 14 человек.

О первой смерти от "омикрона" сообщили в Германии. В Италии - антирекорд: за 24 часа - около 45 тысяч инфицированных. Власти экстренно ужесточают ограничения. Маски теперь обязательно носить даже на улице, а в общественный транспорт, кинотеатры и на стадионы не пустят без респираторов.

На усиление мер пошли и в Испании. Там также требуют носить маски на улицах, а в Каталонии еще и объявили комендантский час.

Напомним, 11 марта прошлого года ВОЗ признала ситуацию с распространением нового коронавируса пандемией. Во всем мире установлено более 278 миллионов случаев заболевания.