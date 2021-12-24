https://news.day.az/world/1419665.html В Нигерии уничтожили больше миллиона доз вакцины AstraZeneca - ВИДЕО
В Нигерии уничтожили больше миллиона доз вакцины AstraZeneca - ВИДЕО
Появились кадры, которые могут запустить масштабное расследование во Всемирной организации здравоохранения. Так, в Нигерии уничтожают "просрочку". Причем в коробках - самый ценный товар года - вакцину от коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в качестве гумпомощи Запад предоставил стране несколько миллионов доз препарата AstraZeneca, только вся партия - с истекающим сроком годности.
Прививаться такой вакциной местное население просто боится. За полгода - всего 12 тысяч вакцинированных. В итоге сразу миллион доз пришлось уничтожить на полигоне.
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