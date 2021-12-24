https://news.day.az/world/1419673.html В Турции горные села засыпало снегом по крыши - ФОТО - ВИДЕО
В Турции горные села засыпало снегом по крыши - ФОТО - ВИДЕО
В Турции наблюдаются сильные снегопады в Восточном Причерноморье, выпало до двух метров снега. Об этом сообщает Hurriyet, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Из-за снегопада и обледенения прекратили учебу в начальных и средних школах в Трабзоне, Ризе, Артвине и Гиресуне.
Наиболее от снегопадов страдают горные районы. В некоторых селах снегом засыпало улицы и дома.
Из-за узких улиц в селах спецтехника не может работать в этих населенных пунктах. Местные жители лопатами откапывают свои дома.
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