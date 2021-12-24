https://news.day.az/world/1419709.html Российский самолет подал сигнал тревоги
Российский самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский Boeing 737 рейсом Саратов - Москва подал сигнал тревоги, сообщили ТАСС в авиационных службах, передает Day.Az.
"Пассажирский Boeing 737, который подал сигнал тревоги, благополучно сел в Домодедово. Причина подачи сигнала выясняется", - сказал собеседник агентства.
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