Российский самолет подал сигнал тревоги
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Пассажирский Boeing 737 рейсом Саратов - Москва подал сигнал тревоги, сообщили ТАСС в авиационных службах, передает Day.Az.

"Пассажирский Boeing 737, который подал сигнал тревоги, благополучно сел в Домодедово. Причина подачи сигнала выясняется", - сказал собеседник агентства.