В России начнут строить дороги из отходов

Российский экологический оператор (РЭО) и Росавтодор подписали меморандум, по которому к 2030 году применение отходов в строительстве дорог в РФ должно достичь 30%, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В федеральном проекте "Экономика замкнутого цикла" обозначено использование 30% вторсырья при строительстве дорог к 2030 году. Мы проведем комплексную работу для создания условий использования ВМР", - рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, в числе прочего в строительстве будут применяться резиновая крошка из утилизированных шин, компост из образующихся пищевых отходов, вторичные полимеры и другое вторсырье.

В Росавтодоре в свою очередь отметили, что использование вторичных ресурсов - это актуальное направление, которое позволит повысить экономическую эффективность дорожной деятельности, а также улучшить экологию.