Тяжелое ДТП с автобусом в Бразилии

По меньшей мере пять человек погибли и 41 пострадал в результате ДТП с туристическим автобусом в Бразилии. Об этом сообщает в пятницу телеканал Globo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на пятницу. Автобус, следовавший из Сан-Паулу в Бразилиа, столкнулся с грузовиком, после чего свалился в кювет.

15 пострадавших направлены в больницу города Гояния для оказания медицинской помощи, остальные получили незначительные повреждения.

По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение водителем общественного транспорта ПДД при попытке объехать размытый дождями участок трассы. Начато расследование.