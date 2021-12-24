https://news.day.az/world/1419750.html ЕС рассматривает возможность контроля экспорта для противодействия кризисам

ЕС рассматривает возможность контроля экспорта для противодействия кризисам

В мире, 24 декабря 2021 21:10 255
ЕС рассматривает возможность контроля экспорта для противодействия кризисам
Depozit faizini öncədən al!

Еврокомиссия планирует представить весной ряд мер по защите единого рынка ЕС в кризисные периоды. По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на ряд источников, в число этих мер может войти контроль экспорта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нам нужны структурные решения для следующего кризиса, который, независимо от его характера, может вызвать серьезные потрясения в области спроса или предложения", - говорится в письме еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона от 22 декабря, которое есть в распоряжении агентства.

По данным чиновника из Еврокомиссии, который, как сообщает Bloomberg, пожелал остаться анонимным, ЕК предложит новые меры оценки и прогнозирования проблем на едином рынке ЕС, а также противодействия этим проблемам, в том числе перебоям в цепочках поставок.

В частности, обсуждается возможность контроля поставок из государств ЕС в третьи страны. Подобная практика уже применяется в отношении вакцин против COVID-19. Программа, действующая в ЕС до конца декабря, предписывает компаниям получить одобрение страны и ЕС перед отправкой доз вакцин в страны за пределами блока. ЕС также сможет запрашивать у компаний информацию о производственных мощностях, запасах продукции и сроках выполнения заказов.

Новые правила могут усилить роль ЕК в пересмотре национальных ограничений на поток товаров на едином рынке. Предполагается, что это усиление позволит избежать принятия односторонних мер со стороны государств-членов ЕС в ситуациях кризиса, которое наблюдалось, например, в начале пандемии.

Ожидается, что новые меры по защите единого рынка ЕС в кризисных ситуациях будут обсуждаться на саммите в Париже 10-11 марта.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Читать Day.Az в:
Telegram КАНАЛ

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В “Википедии” создан раздел о Салатын Аскеровой на узбекском языке 21:57, Общество 53
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев посадили деревья на территории воинской части в Гадруте - ФОТО 21:35, Официальная хроника 230
Замминистра культуры Азербайджана об освобождении от НДС продажи книг 21:25, Культура 144
Президент Ильхам Алиев показал пример, подтянувшись на турнике - ВИДЕО 21:19, Официальная хроника 555
Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram сделала публикацию по случаю юбилея Президента Ильхама Алиева - ФОТО - ВИДЕО 21:17, Официальная хроника 340
ЕС рассматривает возможность контроля экспорта для противодействия кризисам 21:10, В мире 256
В России начнут строить дороги из отходов 20:45, В мире 296
Баронесса Эмма Николсон поздравила Президента Ильхама Алиева 20:32, Официальная хроника 309
Тяжелое ДТП с автобусом в Бразилии - есть погибшие 20:30, В мире 295
Председатель правления Total Energies поздравил Президента Ильхама Алиева 20:28, Официальная хроника 271
Президент Ильхам Алиев: Поддержка народа придает мне сил и укрепляет мою волю 20:25, Официальная хроника 284
Президент Ильхам Алиев: После победы наша мощь, авторитет и сфера влияния расширились 20:24, Официальная хроника 284
Главный исполнительный директор группы ВР поздравил Президента Ильхама Алиева 20:22, Официальная хроника 281
Apple исправила старую ошибку в iPhone ценой появления новой 20:20, Технологии 318
Вагит Алекперов поздравил Президента Ильхама Алиева 20:17, Официальная хроника 287
Президент Ильхам Алиев: Свое 50-летие я отмечал в Карабахе - Агджабеди, а свое 60-летие - в Карабахе - на этот раз в Шуше 20:08, Официальная хроника 285
Президент Ильхам Алиев: Хочу выразить признательность азербайджанскому народу как за поздравления, так и за оказанную мне поддержку - ВИДЕО 20:06, Официальная хроника 1 036
Huawei выпустила умные очки, которые позволяют контролировать здоровье 20:02, Технологии 349
Vyetnamın dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevi təbrik edib 20:02, Siyasət 269
Prezident İlham Əliyev: Xalqın dəstəyi mənə güc verir, iradəmi möhkəmləndirir 20:00, Siyasət 284
В Германии резко взлетели цены на газ и электричество 19:55, В мире 380
Обнародована повестка пленарного заседания Милли Меджлиса 19:43, Политика 333
Распределение освобожденных от оккупации территорий Азербайджана между двумя экономическими районами является важным фактором - Эмин Гусейнов 19:37, Политика 359
МИД Великобритании осудил ракетные испытания Ирана 19:25, В мире 344
В Грузии заражение омикрон-штаммом выявлено еще у 19 человек 19:13, В мире 417
Марокко продлило приостановку пассажирского авиасообщения с другими странами 19:01, Туризм 350
Эмин Гусейнов о проделанных работах в связи с "большим возвращением" в Карабах 18:50, Политика 405
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане 18:38, Общество 485
В Азербайджане за сутки выявлено 559 случаев заражения коронавирусом 18:34, Общество 775
Названо число студентов в Азербайджане, получающих стипендию 18:30, Общество 447
Председатель парламента Грузии подал в отставку 18:19, В мире 472
В России прошла встреча общественников Азербайджана и Армении - ОБНОВЛЕНО 18:14, Политика 658
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане уже создаются не один и не два, а много бригад коммандо 18:07, Официальная хроника 513
Мевлют Чавушоглу поздравил Президента Ильхама Алиева - ФОТО 18:04, Политика 473
Президент Ильхам Алиев: В Гадруте я еще раз могу сказать, что сегодня армянской армии нет 18:00, Официальная хроника 486
Президент Ильхам Алиев: Теперь каждый, кто приезжает на освобожденные территории, становится свидетелем армянского вандализма 17:57, Официальная хроника 393
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи посетили город Шуша - ФОТО 17:56, Официальная хроника 5 654
Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не воевали с мирным населением 17:53, Официальная хроника 404
Президент Ильхам Алиев: Я неоднократно говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией 17:52, Официальная хроника 383
Президент Ильхам Алиев: До конца этого года 130 семьям военнослужащих будут предоставлены квартиры 17:50, Официальная хроника 398
Во Франции рекомендовали сократить срок для бустерной прививки от COVID-19 17:46, В мире 492
В Карабахе реализованы проекты, поразившие весь мир - спецпредставитель Президента Азербайджана 17:38, Политика 551
Дмитрий Медведев поздравил Президента Ильхама Алиева 17:35, Официальная хроника 414
Начатые в Карабахе работы будут продолжены и в следующем году - Эмин Гусейнов 17:32, Политика 431
Прогрессивная политика Президента Ильхама Алиева способствует достижению Азербайджаном новых высот - Тахир Будагов 17:28, Политика 437
На сайте авторитетного российского журнала «Национальная оборона» опубликована статья о роли Президента Ильхама Алиева в Победе во Второй Карабахской войне 17:17, Политика 511
Телевизор на открытом воздухе? Samsung The Terrace - ФОТО (R) 17:15, Технологии 568
Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева признан в мире страной политической стабильности и толерантности - Сахиба Гафарова 17:08, Политика 524
Азербайджанские пограничники провели спецоперацию против контрабандистов - ФОТО 17:05, Общество 601
В Баку впервые прошла церемония награждения премии Global Star Awards - ФОТО - ВИДЕО 16:59, Шоу-бизнес 525
91,2% граждан Азербайджана полностью доверяют Президенту Ильхаму Алиеву - ОПРОС 16:54, Политика 586
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева 16:52, Официальная хроника 429
Российский самолет подал сигнал тревоги 16:50, В мире 862
Володимир Зеленский позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 16:48, Официальная хроника 475
Президент Ильхам Алиев: Создание бригады коммандо существенно повысит нашу военную мощь 16:46, Официальная хроника 494
Президент Ильхам Алиев: Если мы увидим угрозу, даже из-за рубежа, то никто не сможет нас остановить 16:42, Официальная хроника 489
В Баку прошел вечер "Музыкальное царство поэзии Низами" - ФОТО 16:39, Культура 506
Михаил Мишустин поздравил Президента Ильхама Алиева 16:35, Официальная хроника 476
Япония присоединилась к бойкоту Олимпиаде в Пекине - ВИДЕО 16:33, Спорт 609
Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война продемонстрировала несгибаемую волю азербайджанской армии, азербайджанского народа 16:25, Официальная хроника 7 401
-61 градус ударил по Якутии - ВИДЕО 16:19, В мире 834
Президент Ильхам Алиев: Гадрутская операция имела особое значение во время второй Карабахской войны 16:15, Официальная хроника 498
Премьер-министр Грузии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 16:12, Официальная хроника 450
Президент Ильхам Алиев: Открытие воинской части в Гадруте имеет очень большое значение 16:07, Официальная хроника 532
В Азербайджане прогнозируется экономический рост 16:05, Экономика 586
Саломе Зурабишвили поздравила Президента Ильхама Алиева 16:00, Официальная хроника 458
Глава Латвии поздравил Президента Ильхама Алиева 15:54, Официальная хроника 458
Валентина Матвиенко позвонила Президенту Ильхаму Алиеву 15:52, Официальная хроника 477
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərib 15:52, Siyasət 460
Милли Меджлис принял изменения в связи с запретом рекламы азартных игр 15:50, Общество 661
"Xəyalları gerçəkləşdirən Prezident" - İTV - VİDEO 15:46, Azərbaycanca 487
В Турции горные села засыпало снегом по крыши - ФОТО - ВИДЕО 15:43, В мире 738
Россия приветствует международные усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном 15:39, Политика 585
Милли Меджлис принял изменения в Налоговый кодекс 15:36, Экономика 629
Мария Захарова о запуске транспортных проектов на Южном Кавказе 15:34, Политика 647
В Нигерии уничтожили больше миллиона доз вакцины AstraZeneca - ВИДЕО 15:32, В мире 679
В Азербайджане утверждены поправки в связи с запретом доступа к иностранным сайтам спортивных ставок 15:29, Общество 607
"Hər Zaman Səmimi Görüntüləri İlə Yadda Qalan Lider" - XƏZƏR TV - VİDEO 15:28, Azərbaycanca 493
Госкомитет по работе с диаспорой поздравил Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО 15:24, Политика 570
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 15:22, Официальная хроника 9 526
TuranBank “ASAN Məktub” la birgə uşaqların arzularını gerçəkləşdirib - FOTO (R) 15:20, Azərbaycanca 547
В Британии заговорили о реальной ковид-катастрофе - ВИДЕО 15:19, В мире 743
Вышла в свет 114-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель» 15:17, Политика 575
Все участники формата "3+3" заинтересованы в продолжении совместной работы – МИД России 15:15, Политика 575
"Президент. Неповторимая дипломатия" - фильм AzTV по случаю юбилея Президента Ильхама Алиева - ВИДЕО 15:13, Официальная хроника 9 591
В Азербайджане утвердили изменения в закон "О занятости" 15:11, Экономика 645
Незаконные армянские вооруженные формирования представляют опасность для РФ и Азербайджана - Игорь Коротченко 15:08, Политика 757
В Азербайджане утверждены новые штрафы за проведение азартных игр 15:06, Общество 576
Президент Ильхам Алиев - один из самых успешных лидеров Евразии, добившийся впечатляющих результатов как во внешней, так и во внутренней политике - Питер Тейс 15:02, Политика 691
Помешает ли омикрон нашему отдыху в 2022 году? - ВИДЕО 14:57, Туризм 633
Милли Меджлис утвердил законопроект "О бюджетной системе" 14:56, Экономика 600
Расширяется перечень разрешений для предпринимателей Азербайджана 14:55, Экономика 647
В Азербайджане утверждены новые правила организации лотерей 14:53, Экономика 654
Назначены судьи в ряд апелляционных судов Азербайджана 14:52, Общество 619
Договоренности по Карабаху в целом выполняются – МИД России 14:51, Политика 632
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии воинской части в поселке Гадрут - ФОТО 14:44, Официальная хроника 11 516
Лейла Алиева поздравила Президента Ильхама Алиева с юбилеем - ВИДЕО 14:40, Официальная хроника 11 375
Румен Радев поздравил Президента Ильхама Алиева 14:21, Официальная хроника 534
Стороны венских переговоров приняли 80% требований Ирана по атому 14:17, В мире 644
Какой будет цена на нефть в 2022 году - ПРОГНОЗ 14:15, В мире 674
Президент Ильхам Алиев шаг за шагом на протяжении долгих лет ковал Победу Азербайджана - Полад Бюльбюльоглу - ВИДЕО 14:10, Политика 745
В Азербайджане повышается минимальный размер трудовой пенсии 14:04, Экономика 1 535
Строительство в Карабахе создаст активность на рынке труда - Эмин Амруллаев 14:02, Экономика 661
Омикрон-штамм коронавируса обнаружили в 110 странах 14:00, В мире 679
Сотрудники Apple готовят рождественскую забастовку 13:56, В мире 670
В Баку представили выставку детских рисунков, посвященных произведениям Низами Гянджеви - ФОТО 13:54, Культура 664
Армен Саркисян продолжает пробивать дно - АКТУАЛЬНО от Фуада Ахундова 13:52, Политика 991
Австралия сократила интервал между прививками от COVID-19 13:49, В мире 690
В Софии открылись бары-вакцинодромы - ВИДЕО 13:43, В мире 705
Шавкат Мирзиёев позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 13:44, Официальная хроника 559
Лев Спивак поздравил Президента Ильхама Алиева 13:42, Политика 822
Коронавирус в России - СТАТИСТИКА 13:38, В мире 703
Глава Кыргызстана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 13:29, Официальная хроника 550
В Париже впервые проводится международная выставка миниатюры - ВИДЕО 13:26, В мире 699
Пользователи Windows оказались в опасности из-за Microsoft 13:19, Технологии 714
Прогноз погоды на субботу 13:13, Общество 1 028
Михаил Гусман. Незаданные вопросы Президенту Ильхаму Алиеву - ФОТО 13:00, Официальная хроника 14 349
Президент Казахстана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 12:57, Официальная хроника 602
"Зеленые" технологии сформируют новую модель будущего Азербайджана - Рахман Гаджиев 12:56, Политика 748
В Латвии готовятся объявить энергетический кризис 12:53, В мире 734
Европейцы наденут маски к новому году - ВИДЕО 12:50, В мире 901
Названо число посетивших Турцию граждан Азербайджана 12:47, Туризм 766
В российском городе ураган сносит людей и срывает крыши домов - ВИДЕО 12:44, В мире 1 032
Личный состав СГБ Азербайджана поздравил Президента Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем 12:43, Политика 863
"Российская газета": Президент Ильхам Алиев - авторитетный политик мирового рейтинга 12:40, Политика 995
Elmira Süleymanova Prezident İlham Əliyevi təbrik edib 12:39, Azərbaycanca 749
Президент Таджикистана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 12:39, Официальная хроника 614
В WhatsApp появится новая функция 12:32, Технологии 867
Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan üçün ən boyük xidməti zəfər təfəkkürlü gənc nəslin yetişməsi olacaq - Sevil Mikayılova 12:29, Azərbaycanca 659
Активные больные коронавирусом обнаружены и задержаны в общественных местах 12:28, Общество 814
Cитуация на автодорогах Азербайджана в связи с погодными условиями 12:15, Общество 865
Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 12:12, Официальная хроника 15 585
В Аргентине экоактивисты осудили индустрию моды - ВИДЕО 12:06, В мире 800
Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву Азербайджан сегодня является гарантом мира и стабильности в регионе - Мухаммад Асиф Нур 12:00, Политика 792
В ООН оценили последствия ядерной войны для мирового сообщества 11:48, В мире 797
Президент России Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева 11:46, Официальная хроника 4 978
Карабах превратится в туристический регион - Сахиб Алекперов 11:37, Общество 835
Новые случаи заражения COVID-19 в Грузии - статистика за сутки 11:32, В мире 864
Пожар в больнице в России - есть жертвы - ВИДЕО 11:29, В мире 949
Милли Меджлис поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения 11:29, Официальная хроника 801
Более 50% территории Карабаха охвачено мобильным интернетом - Рашад Набиев 11:26, Технологии 814
В Кяльбаджаре будут созданы логистические центры - Эмин Гусейнов 11:22, Экономика 917
В Карабахе завершается создание первого «умного села» - Инам Керимов 11:20, Экономика 926
United Airlines отменила более 100 рейсов - ПРИЧИНА 11:18, В мире 871
Ковровые узоры азербайджанского художника представлены в Украине - ФОТО 11:12, Культура 863
Стрельба в торговом центре в Чикаго 11:09, В мире 834
Зангезурский коридор продемонстрирует миру новый облик Южного Кавказа - Тахир Будагов 11:06, Политика 813
Врач назвал способ затормозить распространение омикрон-штамма 11:03, Медицина 864
Dünya siyasətinin lideri 11:00, Azərbaycanca 757
Орбиту МКС снизили для первого в 2022 году пилотируемого запуска 10:57, Технологии 813
Еще новости