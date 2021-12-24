В Грузии заражение омикрон-штаммом выявлено еще у 19 человек

В Грузии выявлено еще 19 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса (COVID-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Национального центра контроля над заболеваниями и общественного здоровья Грузии.

Таким образом, число случаев заражения омикрон-штаммом в соседней стране достигло 48.

Отметим, первый случай заражения омикрон-штаммом в Грузии был выявлен 20 декабря.