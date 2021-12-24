https://news.day.az/world/1419786.html В Грузии заражение омикрон-штаммом выявлено еще у 19 человек
В Грузии заражение омикрон-штаммом выявлено еще у 19 человек
В Грузии выявлено еще 19 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса (COVID-19).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в сообщении Национального центра контроля над заболеваниями и общественного здоровья Грузии.
Таким образом, число случаев заражения омикрон-штаммом в соседней стране достигло 48.
Отметим, первый случай заражения омикрон-штаммом в Грузии был выявлен 20 декабря.
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