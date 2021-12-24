МИД Великобритании осудил ракетные испытания Ирана

МИД Великобритании осудил испытания баллистических ракет, которые, по его информации, Иран осуществил в пятницу. Об этом говорится в распространенном заявлении Foreign Office, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы осуждаем использование Ираном баллистических ракет во время испытаний, которые, как было подтверждено, были осуществлены сегодня, - говорится в коммюнике. - Этот запуск является явным нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая требует от Ирана не осуществлять никакой активности, связанной с баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие, включая запуски с использованием технологии баллистических ракет".

"Эти действия представляют угрозу для региональной и международной безопасности, и мы призываем Иран немедленно прекратить эту деятельность", - подчеркнули в ведомстве.

20 декабря силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) начали пятидневные военные учения "Великий пророк - 17" на побережье Персидского залива. Отмечается, что в маневрах принимают участие сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы КСИР, а также части ополчения "Басидж". Учения проводятся в провинциях Хузестан, Бушер и Хормозган.

На завершающем этапе учений был осуществлен учебный запуск 16 баллистических ракет.