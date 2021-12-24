В Германии резко взлетели цены на газ и электричество

Газ и электричество для немецких потребителей взлетели в этом году в среднем на 46,6 и 18,6 процента соответственно, в следующем году также ожидается резкий рост цен, пишет издание Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В начале года семья, потребляющая в год 4000 киловатт-часов электроэнергии, в годовом выражении платила 1171 евро, в декабре этот показатель составил 1386 евро. По оценкам экспертов, в следующем году подорожание продолжится. 280 из 800 региональных поставщиков электроэнергии в Германии уже заявили о повышении цен в январе-феврале в среднем на 7,6 процента.

За газ немецкая семья начала платить на 542 евро больше, чем год назад. О повышении цен на 23,1 процента в январе-феврале следующего года объявили 515 из около 700 поставщиков газа. В районах, где уже подорожало топливо, находятся около 32 миллионов домохозяйств. Эксперт в сфере энергетики Удо Зифердинг назвал рост цен "шоком для многих семей".

Семь энергокомпаний в ФРГ прекратили работу и частично обанкротились с октября из-за роста цен на газ. С начала года 38 энергокомпаний заявили об окончании поставок.