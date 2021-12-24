МИД Ирана о ракетной программе Тегерана

Ракетная программа Тегерана не является нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, о чем Лондону хорошо известно. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ответ на обвинения Foreign Office, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Великобритания лучше других знает, что ракетная программа Ирана не имеет ничего общего с резолюцией 2231 СБ ООН", - цитирует пресс-служба ведомства дипломата. По его оценке, "Лондон, [неверно] интерпретируя резолюцию 2231, фактически ее нарушает". Хатибзаде осудил "стремление британцев раздуть иранскую угрозу".

В пятницу МИД Великобритании осудил испытания Ираном баллистических ракет. По версии Foreign Office, "этот запуск является явным нарушением резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая требует от Ирана не осуществлять никакой активности, связанной с баллистическими ракетами, способными нести ядерное оружие".