Турция и Катар достигли соглашения с талибами по управлению аэропортом Кабула

Турция и Катар достигли в пятницу принципиальной договоренности с представителями радикального движения "Талибан" по вопросам управления аэропортом Кабула. Об этом сообщает Anadolu Agency, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, стороны достигли консенсуса по созданию технических групп для продолжения консультаций на уровне технических комитетов. Данные договоренности также распространяются на еще четыре аэропорта в Афганистане.

Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта Кабула были сильно повреждены из-за царившего в воздушной гавани хаоса и произошедшего возле нее 26 августа теракта. С конца августа технические специалисты из Катара и Турции помогают наладить работу аэропорта. 4 сентября из столичной воздушной гавани в афганские города Мазари-Шариф, Кандагар и Герат вылетели первые самолеты. 9 сентября первый с момента вывода ВС США из Афганистана самолет осуществил международный рейс из Кабула в Доху. Со второй половины сентября чартерные коммерческие рейсы в Кабул осуществляются также из Ирана, Пакистана и Саудовской Аравии.