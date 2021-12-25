https://news.day.az/world/1419834.html Пашинян не исключил встречу с Эрдоганом
Пашинян не исключил встречу с Эрдоганом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, если спецпредставители по армяно-турецкому диалогу проведут успешные переговоры, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Идеи о встречи с Эрдоганом нет, но если переговорный процесс между [спецпредставителем Армении] Рубеном Рубиняном и его турецким коллегой будет успешным и процесс созреет до этого момента, то, конечно, за ним должны последовать встречи на высоком уровне. То есть, если процесс будет успешным, конечно, произойдет моя встреча с Эрдоганом", - сказал он, выступая в прямом эфире на своей странице в Facebook.
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