https://news.day.az/world/1419835.html В Турции растет объем депозитов в нацвалюте - Эрдоган
В Турции растет объем депозитов в нацвалюте - Эрдоган
После принятия в Турции программы, направленной на защиту сбережений населения от колебаний курса местной валюты, депозиты в турецких лирах выросли более чем на 23,8 миллиарда и продолжают стремительно расти.
Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Глава государства заверил, что в самое ближайшее время будет достигнута стабилизация обменного курса.
Турецкий лидер подчеркнул также, что власти страны будут вести решительную борьбу с искусственным завышением цен и спекуляцией.
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