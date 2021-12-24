В мире впервые с начала мая выявили более 5 млн заразившихся коронавирусом за неделю

Число заразившихся коронавирусом в мире за неделю возросло на 5,2 млн. Это почти на 0,8 млн больше, чем неделей ранее. На таком высоком уровне заболеваемость в последний раз фиксировалась в начале мая, следует из подсчетов ТАСС, передает Day.Az.

При этом смертность остается на том же уровне - за последние семь дней умерли 50 тыс. заболевших, это примерно столько же, сколько и неделей ранее.

ТАСС собрал ключевую статистику пандемии.

На максимуме

Резкий рост заболеваемости в мире отмечается на фоне распространения нового штамма "омикрон", который оказался в несколько раз заразнее предыдущего. Он уже стал доминирующим в ряде стран, однако пока известно только о единичных случаях смерти из-за него.

В США на "омикрон" приходится около трех четвертей новых случаев заражения. При этом за неделю заболеваемость в стране выросла почти в полтора раза, а в сутки уже регистрируют около 200 тыс. инфицированных.

В Великобритании, где "омикрон" уже также доминирует, за неделю выявили почти 600 тыс. заболевших. Причем 23 декабря стало известно о 119,8 тыс. новых случаев, что почти в два раза выше максимума, который был зарегистрирован прошлой зимой.

Во Франции заболеваемость также достигла самого высокого показателя за пандемию. За последние семь дней ковид был диагностирован у 370 тыс. человек, а в четверг власти сообщили о 91,6 тыс. инфицированных за сутки.

Однако смертность в этих странах, несмотря на такие серьезные вспышки, почти не увеличивается.

Новые вспышки

Резко ухудшилась ситуация с заболеваемостью в Испании и Италии, где темпы распространения инфекции с начала недели выросли в два и в полтора раза соответственно.

Новые вспышки отмечаются не только в странах Европы и Северной Америки, но также и в Южной Америке. В частности, в Аргентине заболеваемость за последние семь дней выросла сразу в три раза, в Перу - в два. В первой из них регистрируют около 13 тыс. инфицированных в сутки, чего не было с начала августа. Небольшой рост показателей отмечается также и в Мексике.

Нормализация ситуации

При этом в Южно-Африканской Республике, ставшей эпицентром распространения нового штамма, заболеваемость, наоборот, снизилась почти на четверть по сравнению с прошлой неделей.

Среди стран Западной Европы темпы распространения инфекции также пошли вниз в Нидерландах на фоне введения властями очередных карантинных мер. В Бельгии с конца ноября они снизились в три с лишним раза, в Чехии - в 2,5 раза, в Польше - в 1,5.

В Германии заболеваемость с начала декабря также стабильно снижается. Если 1 декабря в стране выявляли свыше 70 тыс. случаев, то в последние дни - около 40 тыс. А всего за минувшие семь дней зарегистрировали около 197 тыс. новых инфицированных, что почти на 100 тыс. меньше, чем за предыдущий аналогичный период. При этом в стране очень высокая смертность. Ежедневно от ковида умирают около 400-500 человек. Что является одним из самых высоких показателей в мире. Уровень вакцинации населения в ФРГ слегка превышает 70%, что является одним из самых низких в Западной Европе.

В Польше смертность еще выше - в сутки там регистрируют свыше 500 летальных случаев, а 22 декабря стало известно о 775 умерших. При этом прививки от ковида сделали чуть больше половины населения.