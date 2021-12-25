Береговая охрана Греции спасла почти 60 мигрантов у острова Парос

Береговая охрана Греции спасла в пятницу 57 мигрантов в море у острова Парос, обнаружены тела двух погибших, идут поиски еще примерно 21 человека, которые находились в затонувшем паруснике. Об этом сообщило в пятницу Афинское Македонское агентство новостей (AMNA), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, поисково-спасательная операция Береговой охраны началась после звонка на номер экстренной помощи мигрантов, которые сообщили, что их парусник перевернулся и затонул около Пароса. В нем находились примерно 80 мигрантов. Все они оказались в воде. В поисках, которые координирует Объединенный поисково-спасательный координационный центр Береговой охраны и Портовых служб, задействованы пять катеров Береговой охраны, девять находящихся в данной зоне судов, вертолет ВМС, самолет "C-130" ВВС и водолазы.

Это уже третий случай за сутки, когда греческим властям приходится заниматься крупными группами нелегальных мигрантов. В пятницу утром Береговая охрана Греции сняла со скалистого островка Прасониси к северу от греческого острова Андикитира в Ионическом море 90 нелегальных мигрантов, которые там оказались после крушения парусника в четверг. После длительных поисков в воде в этом месте были найдены тела 11 погибших.

На полуострове Пелопоннес в Греции полиция задержала в пятницу 92 нелегальных мигрантов и трех перевозчиков. У восточного побережья полуострова Мани был обнаружен катер, на борту которого находились 92 иностранца (все мужчины), в том числе 54 несовершеннолетних. Ни у кого из них не было проездных документов.